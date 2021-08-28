Огромное дерево перегородило трассу возле популярного места отдыха под Петрозаводском

Жителей города зовут расчистить лыжную трассу возле урочища «Чертов Стул».

В паблике «Лыжи без границ!» заинтересованных жителей карельской столицы призывают на помощь — нужно расчисть лыжную трассу возле урочища «Чертов Стул».

«Сильные ветры недавних дней повалили на лыжных и велосипедных трассах немало деревьев. Обычно это подгнившие осины, ольхи и прочие черёмухи, но в этот раз в районе Чертова стула упала и огромная, высотой около 15 метров, здоровая и красивая берёза», — написали автор сообщения.

В паблике отмечают, что из огромного, около трех метров, вывернутого корня березы можно сделать какой-нибудь артефакт. Также там приглашают помогать «ремонтировать» другие лыжные трассы, подготавливаясь к зимнему сезону.