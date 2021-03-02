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Огромный грузовик весом 154 тонны нанес ущерб дорогам Карелии более чем на 300 тысяч рублей

Новости. Общество
16:25, 03 Марта 2021
фото: © "Архангельскавтодор"
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Большегруз остановили в Пудоже.

Как сообщает "Правда Севера", утром 16 февраля аппаратура автоматизированного пункта весогабаритного контроля, работающего на региональной трассе "Долматово-Няндома-Каргополь-Пудож" в районе Каргополя, зафиксировала прохождение автотранспортного средства измеренной общей массой 154,5 тонн. Машина двигалась в сторону Карелии, впоследствии была задержана органами ГИБДД в Пудоже.

Архангельская региональная транспортная служба произвела расчёт ущерба, нанесённого нарушителем региональной сети автодорог Архангельской области.

Исходя из того, что общая протяжённость маршрута пройденного им по региональной автодороге "Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож" (до границы с Карелией) составила 285 километров, ущерб составил 1 миллион 135,5 тысяч рублей. По данным "Архангельскавтодора", ещё порядка 300 тысяч рублей составляет начисленный ущерб от прохождения автомобиля по территории Карелии.

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Комментарии

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Беня
2021-03-03 17:17:44
Ёпперный теятр! 154 тонны :) Шо за груз то?
врунофф
2021-03-03 16:53:05
заноза будет в шоке
Гость
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