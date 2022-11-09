Огромный монумент, вопреки мнению специалистов, появится на набережной Петрозаводска

На Онежской набережной готовятся установить памятник ювелиру Михаилу Перхину.

К 100-летию Карелии, которое пышно отмечали в 2020 году, в Петрозаводске должны были установить памятник знаменитому уроженцу Карелии, главному мастеру фирмы Карла Фаберже Михаилу Перхину. В 2020 году не получилось, но теперь работы вышли на финишную прямую — судя по всему, памятник будет установлен уже в ноябре.

Однако не всех в городе устраивает и сам памятник и, главным образом, место, где он будет установлен. Специалисты привели несколько аргументов, почему монумент не стоит устанавливать на выбранном месте.

Среди них — неудачное расположение в низине, спиной к смотровой площадке, неудачное соседство, а другими памятниками.

Еще один важный нюанс — мнение архитекторов, судя по всему, при выборе места расположения памятника учтено не было. Подробнее о том, почему так случилось, читайте в статье «Столицы на Онего».