"Огульно обвинять в коррупции": в МВД Карелии дали пояснения о проверках торговцев алкоголем

В МВД Карелии отреагировали на слова замглавы Минэкономразвития Елены Игнатенковой о "некрасивой ситуации" при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Эта тема затрагивалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками.

Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске. "Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказал Игнатенкова. Что ей ответил начальник отдела организации применения административного законодательства МВД Юрий Петров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".