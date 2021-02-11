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"Огульно обвинять в коррупции": в МВД Карелии дали пояснения о проверках торговцев алкоголем

Новости. Общество
11:58, 12 Февраля 2021
фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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В МВД Карелии отреагировали на слова замглавы Минэкономразвития Елены Игнатенковой о "некрасивой ситуации" при проверке соблюдения правил торговли алкоголем в одном из баров Петрозаводска.

Эта тема затрагивалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике, где обсуждались меры по борьбе с незаконной торговлей спиртными напитками.

Игнатенкова рассказала о неудачных попытках проверить один из баров в Петрозаводске.

"Объект закрыт, свет горит, но там как будто никого нет…Вы знаете, складывается странное впечатление, почему именно в момент выхода проверки с МВД, объект закрыт. Мы все взрослые люди, мы все понимаем – какая-то ситуация здесь есть не очень красивая, потому что в другое время почему-то объект работает", - сказал Игнатенкова.

Что ей ответил начальник отдела организации применения административного законодательства МВД Юрий Петров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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drug
2021-02-12 13:30:21
Юрий Петров вы реально думаете что участковые не в курсе ситуации ?
Я не настаиваю - что полицейские "берут" - но знают они точно все и закрывают глаза.
zanoza
2021-02-12 13:26:47
Это не ситуация, это крыша такая у алкомафии.
врунофф
2021-02-12 12:26:53
Кто крышует ?
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