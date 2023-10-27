Охлопков рассказал о ходе благоустройства территории у стационара Олонецкой ЦРБ

Завершить работы планируют во втором квартале 2024 года.

В Олонецкой ЦРБ продолжается поэтапное благоустройство территории у стационара. Об этом в личном профиле 1 ноября сообщил глава Минздрава Карелии.

«На фотографиях — начало работ по созданию асфальтированной парковки санитарного транспорта. Кроме асфальта, там будет освещение, ограждение. Завершим все работы во втором квартале 2024 года», — написал Михаил Охлопков.