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Новости. Общество
13:59, 30 Июля 2018

Охота не должна быть забавой, заявили на Национальном лесном форуме в Карелии

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На Национальном лесном форуме в Петрозаводске обсудили наиболее острые вопросы, касающиеся охоты и охотничьей инфраструктуры.

На площадке "Охота и охотничья инфраструктура" обсудили изменения в законодательство, касающиеся этой сферы. Замдиректора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Владислав Кондратьев рассказал о том, как совершенствуется законодательство с учетом поручений президента России. По его словам, субвенция на охотничье хозяйство должна составлять 5,6 млрд рублей, однако в реальности выделено 1,2 млрд, то есть налицо серьезное недофинансирование. Вследствие этого в муниципальных образованиях не хватает охотничьих инспекторов. Среди мер поддержки – увеличение госпошлины за выдачу охотничьего билета. Сейчас его можно получить на 500 рублей, однако в Минфине России считают, что этого мало, и обсуждается предложение о повышении стоимости до 2,5-3 тысяч рублей. Кроме того, рассматривается вариант единого для всей страны охотничьего билета, который будут выдавать сроком на 10 лет.

О недостатке кадров говорил и начальник отдела госохотнадзора Минприроды Карелии Олег Дудник. Сейчас 17 муниципальных районов республики обслуживают 28 сотрудников управления, в то время, как их, по словам Дудника, должно быть не менее 34. Отсюда – низкая эффективность охраны охотничьих ресурсов. "Охота для наших людей стала забавой и национальным видом спорта", - считает Олег Дудник, который вспомнил недавний случай убийства беременной лосихи с лосенком в Пряжинском районе. Нарушения правил охоты считаются малозначительным правонарушением, штраф составляет всего 500 рублей. Люди приезжают с пачками купюр и готовы рассчитываться с инспекторами прямо на месте совершения правонарушения. Особую проблему составляют охота с личного автотранспорта, в отношении которой есть пробелы в законодательстве, перепродажа разрешений на охоту, применение пневматического оружия, на которое не требуется разрешение, в результате чего животные получают травмы и увечья.

Президент Ассоциации Росохотрыболовсоюз Татьяна Арамилева рассказала о партнерстве в области охоты государства и бизнеса. Существует множество видов договоров, благодаря которым наиболее лакомые куски достаются тем, у кого толще кошелек. Отсюда – многочисленные рейдерские захваты территорий с наиболее обустроенными охотничьими угодьями.

Что касается объектов охоты, то, по словам профессора, доктора биологических наук КарНЦ РАН Петра Данилова, в Карелии, основной вид добычи охотников – это лось, хорошее состояние популяции которого у ученых сомнения не вызывает. Пушного зверя (куница, лисица) добывают мало из-за низкого спроса на шкуры. Также мало в карельских лесах дичи –птиц семейства тетеревиных.

Кроме того, прозвучали доклады о перспективах развития охоты с охотничьими собаками, о нормах законов в сфере содержания животных в полувольных условиях. Завершилась площадка открытой дискуссией, в ходе которой у участников нашлось множество точек соприкосновения.

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