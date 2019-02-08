Охота подростков за "подснежником" в Петрозаводске закончилась уголовной статьей

Подростки в Петрозаводске попытались угнать автомобиль-"подснежник" без аккумулятора и попали под уголовную статью, сообщили в МВД Карелии.

Днем 3 февраля в полицию Петрозаводска поступило сообщение от жителя микрорайона Октябрьский. Мужчина рассказал, что стал свидетелем попытки угона автомобиля "ВАЗ-2104". На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

Выяснилось, что заявитель видел, как двое подростков долгое время ходили вокруг машины и предпринимали попытки его завести. Оказалось, что транспортное средство продолжительное время не эксплуатировалось, но хозяин позаботился о его сохранности, сняв аккумулятор.

Вскоре полицейские установили подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних, которые признались, что давно заметили ту самую машину-"подснежник". В один из вечеров они попытались ее завести, но обнаружили отсутствие аккумулятора. Потому отказались от попытки покататься на чужом авто. Прогуливаясь в минувшие выходные по своему району, они увидели, что у одной из машин открыт капот, и решили все же реализовать план. Они сняли аккумулятор, вернувшись к заснеженной "четверке", установили его, очистили машину и уже собрались завести ее, но тут появился бдительный сосед и спугнул их.

В настоящее время о попытке угона возбуждено уголовное дело.