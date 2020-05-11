"Охотника" за металлом поймали на месте преступления в Карелии

В полицию Пряжинского района обратились жители одной из деревень, сообщили в МВД Карелии.

Местные жители сообщили, что неизвестный разбирает на запчасти чужой полуприцеп, часть похищенного он уже успел вывезти.

Сотрудники уголовного розыска установили, что старый прицеп числится на балансе совхоза, однако уже около двух лет стоит без дела.

Когда полицейские прибыли в деревню, подозреваемый находился на месте преступления – грузил оставшиеся запчасти в машину.

Ранее уже имевший проблемы с законом 44-летний житель поселка Эссойла признался, что присмотрел полуприцеп, когда ездил на рыбалку. Он посчитал имущество бесхозным и решил заработать. Часть похищенного успел вывезти в пункт приема металла, воспользовавшись услугами грузоперевозчика.

Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей.

Ведется следствие.

Ранее петрозаводчанин сдал чужой гараж на металлолом.