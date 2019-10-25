Охотники застрели пятерых хищников вблизи поселков Карелии

За несколько дней охотники убили волков и двух медведей, сообщили в Минприроды Карелии.

В среду, 23 октября, около деревни Челмужи Медвежьегорского района охотник убил медведя и волка, которые пришли на запах еды. Врайоне поселка Гирвас Кондопожского района охотник убил медведя, в этот же день недалеко от Спасской Губы застрелили волка.

Также была убита волчица вблизи Надвоиц, сообщили в паблике "Республика Карелия".

Минприроды напоминает, что если вы стали свидетелем выхода хищников в населенные пункты, незамедлительно сообщите по телефону оперативного дежурного Минприроды РК по телефону +7(921) 457-13-18 или по телефону полиции 112. Министерство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками.