Охотники в Карелии заманили в капкан медведя с волком (ВИДЕО)

Медведь и волк пришли на запах еды 23 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в Минприроды Карелии.

Камера охотпользователя засняла встречу волка с медведем у выложенной привады в Медвежьегорском районе вблизи села Челмужи.



Привада – это прикармливание хищника на месте предполагаемой охоты, один из старинных способов охоты на хищного зверя. В основном используется при охоте на волка, лисицу, медведя и в редких случаях на кабана.