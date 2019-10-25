Охотники в Карелии заманили в капкан медведя с волком (ВИДЕО)

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Медведь и волк пришли на запах еды 23 октября в Медвежьегорском районе, сообщили в Минприроды Карелии.
Камера охотпользователя засняла встречу волка с медведем у выложенной привады в Медвежьегорском районе вблизи села Челмужи.
Привада – это прикармливание хищника на месте предполагаемой охоты, один из старинных способов охоты на хищного зверя. В основном используется при охоте на волка, лисицу, медведя и в редких случаях на кабана.
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