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Охрана здания администрации главы Карелии в новом году досталась Росгвардии

Новости. Политика
15:22, 01 Декабря 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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Остальные правительственные здания в столице Карелии возьмет под охрану частная компания.

Республиканские власти нашли исполнителей государственных контрактов по физической и пультовой охране своей недвижимости в 2022 году. Напомним, речь идет о десяти административных зданиях в Петрозаводске, где располагаются министерства и ведомства Карелии, а также гаражные боксы на улицах Герцена и Ленинградской и дом «Урхо» в прионежской деревне Верховье, который еще с 90-х годов прошлого столетия использовался руководством республики для приемов высоких гостей. 

На организованный Управлением делами правительства Карелии аукцион была подана всего одна заявка – от частной охранной компании «Бастион» из Петрозаводска. С ней в итоге и будет заключен контракт, стоимость которого составляет 10 миллионов рублей.

Однако на охрану главного правительственного объекта – здания администрации главы Карелии на проспекте Ленина – республиканские власти организовали отдельный конкурс. В этом случае на контракт претендовали сразу две государственные организации – филиал ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Северо-Западный филиал ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса РФ».

Подразделение Росгвардии предложило на конкурсе меньшую цену, чем охранное предприятие Минтранса, и выиграло торги. Согласно аукционной администрации, стоимость контракта на охрану здания губернаторской администрации составит 8 миллионов 260 тысяч рублей.

О том, какие требования предъявляются к охранникам правительственных зданий в Карелии, читайте в материале «Сколько стоит охрана власти».

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Комментарии

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