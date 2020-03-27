Охранники магазина в Петрозаводске задержали злоумышленника, вернувшегося на место преступления

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в краже 20 тысяч из женской сумочки, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Петрозаводске 29 марта сработала тревожная сигнализация в гипермаркете на проспекте Комсомольском. К прибывшим на место сотрудникам батальона Петрозаводского отдела вневедомственной охраны обратился работник торгового заведения и пояснил, что на территории гипермаркета он заметил схожего по приметам мужчину, который днем ранее совершил кражу кошелька из женской сумки.

Увидев правоохранителей, молодой человек стал убегать, но был оперативно задержан неподалеку от гипермаркета. Работники торгового заведения узнали злоумышленника. Им оказался житель микрорайона Кукковка. Сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что гражданин на территории гипермаркета похитил из женской сумки 20 тысяч рублей.

Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.