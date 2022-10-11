Охраннику магазина в Петрозаводске потребовалась помощь врачей после диалога с эмоциональным покупателем

В Петрозаводске дебошир избил охранника магазина и обматерил продавщиц, сообщили в Управлении Росгвардии Карелии.

Вечером 22 ноября группа задержания Петрозаводского отдела вневедомственной охраны, патрулируя улицы города, получила вызов о срабатывании тревожной кнопки в торговом заведении на улице Чернышевского.

По прибытии на объект росгвардейцы установили, что неизвестный мужчина устроил дебош: оскорблял персонал, используя нецензурную лексику, угрожал физической расправой продавцу и толкал ее. Более того, мужчина напал на охранника и избил его.

На место происшествия была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Медики осмотрели охранника — госпитализации не потребовалось.

Сотрудники Росгвардии обнаружили нарушителя в магазине через дорогу. Свидетели его опознали. Было написано заявление. Задержанного, 33-летнего местного жителя, передали полиции.