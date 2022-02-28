Оказавшиеся под санкциями банки России не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard

Банки, подпавшие под санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

«Держатели карт этих банков (подпавших под санкции — прим. ТАСС) не смогут расплатиться за границей и на зарубежных интернет-сайтах. Кроме того, эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас», — сказали в НСПК.

По картам Mastercard и Visa, выпущенным подпавшими под санкции банками (ВТБ, БМ-Банк, Саровбизнесбанк, «Открытие», Совкомбанк, Новикомбанк, РГС Банк, Промсвязьбанк), как отметили в НСПК, будут недоступны операции с помощью Apple Pay, Google Pay, но все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, доступны клиентам, как обычно, с помощью банковской карты — по контактной или бесконтактной технологии.

«По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно. Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — заявили в НСПК.

Также в пресс-службе отметили, что все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме. «Держатели карт платежной системы „Мир“ также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе ОС Android, которые поддерживают NFC-технологию. Сегодня к нему можно подключить карты „Мир“ более 80 российских банков, включая крупнейшие», — сообщили в НСПК.