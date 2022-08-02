Оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители Петрозаводска могут получить бесплатную помощь юриста до 31 декабря

Услуги оказывает НКО «Презумпция», которая получила на эти цели поддержку от Фонда президентских грантов, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Карелии с 1 августа по 31 декабря социально ориентированная НКО «Презумпция» по оказанию юридических услуг реализует второй этап проекта «Закон и правопорядок». Он подразумевает предоставление правовой помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Прием граждан ведется в Общественной приемной по рабочим дням с 09.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00, по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 22А, каб. 3.

Юридические консультации также проводятся в рабочее время по телефонам: 8(800)201-37-85 (бесплатный для звонящих), +7 (900) 461-12-85 (с бесплатными приложениями Viber и WhatsApp). Сайт: prezumpciya.su. Адрес электронной почты: prezumpciya@bk.ru.

Zoom: персональный идентификатор 952 684 0912.

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