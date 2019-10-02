Оклады чиновников в Карелии повысились с 1 октября

Оклады государственных служащих Карелии повысились на 4,3% с 1 октября.

Соответствующий указ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, с 1 октября 2019 года увеличились в 1,043 раза действующие по состоянию на 30 сентября 2019 года размеры месячных окладов должностных лиц, замещающих государственные должности Республики Карелия, и размеры окладов карельских госслужащих в соответствии с замещаемыми ими должностями.

"Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, осуществлять в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Карелия на соответствующий финансовый год", - отмечается в тексте документа.

Напомним, что повышение окладов на 4,3% произошло с 1 октября и в бюджетной сфере.