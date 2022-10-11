Около 10 тысяч мобилизованных россиян вернулись домой

По разным причинам домой вернули порядка 10 тысяч человек, призванных по мобилизации.

Около десяти тысяч россиян, призванных в рамках частичной мобилизации, вернули домой по различным причинам, пишет «РИА Новости» со ссылкой на слова председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.



«На сегодняшний день вернули по стране почти десять тысяч человек по разным причинам. Безусловно, такие случаи есть, по ним проводится разбирательство, и, конечно, человека будут возвращать», — сказал он.



На встрече в Петербурге он также добавил, что частичная мобилизация в Северной столице проходит успешно в соответствии с плановым заданием.



Напомним, согласно указу президента страны, началась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине.



В российские Вооруженные силы призовут в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.



Как отмечал Владимир Путин, на 14 октября мобилизованы 222 тысячи россиян и примерно в течение двух недель, то есть до конца октября, все мобилизационные мероприятия будут завершены.