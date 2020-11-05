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Около 100 школьников в Карелии научат плавать бесплатно

Новости. Спорт
18:20, 06 Ноября 2020
фото: © Минспорта Карелии
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С сентября в Карелии реализуется программа "Плавание для всех", сообщили в Минспорта республики.

В проекте, целью которого является массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде,  принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, включая Карелию. Более 400 тренеров-инструктров проводят занятия для школьников в 90 бассейнах. 

Региональным оператором программы "Плавание для всех" в республике является Карельская Региональная Общественная Организация "Федерация плавания". Бесплатные занятия по плаванию в этом году проводятся для школьников Кондопожского района. Всего до конца года базовым навыкам плавания в Карелии обучат 96 детей.

 

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Комментарии

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Бездельник
2020-11-06 18:59:50
Самое время для занятий в бассейне. Странные проекты во время пандемии. :)
ники
2020-11-06 18:46:28
А если хорошо будут плавать , то и воду им пустят .
елпидифор
2020-11-06 18:38:30
Охренеть, вот это достижение власти! Уже в 80--х в ГДР в каждом микрорайоне были свои бесплатные бассейны.
Гость
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