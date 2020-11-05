Около 100 школьников в Карелии научат плавать бесплатно

С сентября в Карелии реализуется программа "Плавание для всех", сообщили в Минспорта республики.

В проекте, целью которого является массовое вовлечение детей в обучение базовым навыкам плавания с раннего школьного возраста и профилактика несчастных случаев на воде, принимают участие 43 субъекта Российской Федерации, включая Карелию. Более 400 тренеров-инструктров проводят занятия для школьников в 90 бассейнах.

Региональным оператором программы "Плавание для всех" в республике является Карельская Региональная Общественная Организация "Федерация плавания". Бесплатные занятия по плаванию в этом году проводятся для школьников Кондопожского района. Всего до конца года базовым навыкам плавания в Карелии обучат 96 детей.