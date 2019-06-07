Около 20 пенсионеров в Карелии стали жертвами мошенников

Банда мошенников под видом работников различных организаций проникала в дома пенсионеров и совершала хищение денег и драгоценностей, сообщили в прокуратуре Карелии.

В течение продолжительного времени трое участников организованной группы под видом работников различных организаций. В том числе работников ЖКХ – под предлогом проверки квитанций по оплате коммунальных услуг, а также получения компенсаций и выплат, преступники проходили в квартиры пенсионеров ит совершали кражи: денег и драгоценностей.

В результате противоправной деятельности организованной группы было совершено 18 преступлений, связанных с совершением мошеннических действий, тайных хищений чужого имущества и открытого хищения имущества 19 потерпевших.

Уголовное дело, после вручения обвиняемым копии обвинительного заключения, будет направлено в Петрозаводский городской суд.