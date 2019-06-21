Около 250 мотоциклистов нарушили ПДД в Карелии

С начала года в республике привлечены к административной ответственности почти 250 мотоциклистов, сообщили в ГИБДД Карелии.

Особое внимание – соблюдению скоростного режима и наличию прав, их соответствие категории транспортного средства, которым мотоциклист управляет; обращают внимание на недопустимость пренебрежения средствами защиты: шлемами, налокотниками и наколенниками.

25% дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов регистрируется на перекрестках: когда автомобиль совершает маневр левого поворота, не предоставляя преимущество в движении мотоциклисту, двигающемуся прямо.

Околоо 250 мотоциклистов ответили перед законом за нарушение ПДД.