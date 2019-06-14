Около 30% жалоб карельских предпринимателей признаны обоснованными

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УФАС по Карелии признало обоснованными в 2018 году 95 жалоб предпринимателей на действия государственных и муниципальных заказчиков – 28% от общего числа жалоб.
Всего за год в антимонопольное ведомство поступила 331 жалоба на действия заказчиков.
Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова, комментируя итоги недавнего форума для предпринимателей "Госзакупки – мост между властью и бизнесом" в Петрозаводске.
По словам бизнес-омбудсмена, среди нарушений, выявленных УФАС, большая часть была допущена при утверждении документации по торгам, а также при размещении информации в ЕИС.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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