Около 300 фонарей заменили на одной из самых длинных магистралей Петрозаводска

В декабре на Лесном проспекте установили новые фонари, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сотрудники МУП «Петрозаводские энергетические системы» заменили более трех сотен светильников на Лесном проспекте.



Фонари, установленные на одной из самых длинных улиц города, просты и удобны в обслуживании, а также, в сравнении с натриевыми лампами, имеют лучшую цветопередачу.



Включение и отключение освещения в Петрозаводске производится дистанционно, фонари подключены к автоматизированной системе управления.



Напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также на средства субсидии из карельского бюджета в городе модернизируют сети наружного освещения.



По итогам этого года на 43 объектах в разных районах установлено более тысячи опор и 1 750 светильников, протянуто около 40 километров кабеля.