Около 35 волонтеров из разных городов России работали на фестивале Ruskeala Symphony

Волонтеры из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Пскова помогали в проведении музыкального фестиваля Ruskeala Symphony.

Напомним, в минувшие выходные в горном парке «Рускеала, прошел пятый музыкальный фестиваль. Его посетили около 4 тысяч человек. Помогали организаторам фестиваля 34 волонтера из разных уголков Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска и Пскова.

Как рассказали в Минкультуры республики, оператором волонтерской программы уже второй год подряд является Карельский центр развития добровольчества. Все волонтеры прошли конкурсный отбор, в котором приняли участие 140 человек. Прошедшим отбор в команду был предоставлен проезд из Петрозаводска до места проведения фестиваля и обратно, проживание в кемпинге, питание, форма. На месте добровольцы прошли обучение и инструктаж.

Волонтеры помогали на информационных стойках, в технической, входной зонах, на рассадке в зоне партера, а также в медиасопровождении фестиваля.

— Ruskeala Symphony — одно из немногих крупных событий, которое проводится за пределами Петрозаводска. Нужно добраться до места, здесь жить в палатках, а помогая на фестивале, нужно быстро ориентироваться на большой территории и помогать другим, потому что многие гости приезжают в горный парк впервые, — рассказала координатор волонтеров Юлия Маликина.

В команду добровольцев вошли школьники от 16 лет и взрослые люди с разным опытом участия в волонтерской деятельности. Волонтер Анастасия Назарова поделилась своими впечатлениями:

— Это не первое мое мероприятие в качестве волонтера, но на событии такого формата я впервые. От любого подобного опыта всегда остаются лишь позитивные воспоминания, и даже если было иногда тяжеловато, ты все рано будешь помнить только хорошее. Сам фестиваль меня вдохновил, ведь сочетание музыки и природы оставляют незабываемые впечатления. И я очень рада, что так же, как и другие волонтеры, смогла немного помочь, чтобы фестиваль Ruskeala Symphony прошел на достойном уровне.