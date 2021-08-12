Около 4 тысяч зрителей посетили музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

Несмотря на ограничения, музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony в горном парке «Рускеала» за два дня посетило много ценителей музыки и красивой природы, сообщили в Минкультуры Карелии.

В Рускеале накануне завершился юбилейный фестиваль. В течение двух дней, 13 и 14 августа, гости горного парка слушали концерты в формате опен-эйр с участием Оркестра волынщиков Москвы, петербургского Ансамбля SMP project, который играет очень разную музыку с помощью разнообразных ударных инструментов; джазовых музыкантов, исполняющих французский цыганский джаз. Выступили солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко и Роман Арндт, пианист Лукас Генюшас. Приглашенными гостями и ведущими стали певец Владислав Косарев и певица, актриса и телеведущая Екатерина Гусева.

Напомним, пропуском на территорию фестиваля был документ, подтверждающий вакцинацию, факт недавно перенесенного коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Несмотря на эти ограничения, на фестиваль снова приехало много гостей. За два дня его посетили 4 тысячи человек.

Многие из музыкантов отмечали теплый прием, который они встретили в Рускеале, и говорили о магии места и особой атмосфере, создаваемой мраморными скалами, водой в каньонах, и конечно, зрителями.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил всех, при чьем участии Ruskeala Symphony живет, продолжается и развивается.

– Каждый фестиваль особенный, он что-то дает новое, свое, получает новых поклонников. Я благодарен всем тем, кто поддержал нас, и продолжил жизнь нашего любимого фестиваля Ruskeala Symphony, – сказал глава Карелии на закрытии фестиваля.

В Минкультуры напомнили, впервые Ruskeala Symphony состоялся в 2017 году и прошел в формате единственного вечернего концерта. Праздник музыки под открытым небом имел большой успех, и в следующем 2018 году фестиваль вырос до двух дней проведения, а в 2019 году был рекордно длинным – проходил уже в течение трех дней. В 2020 году из-за пандемии коронавируса и невозможности приезда зарубежных исполнителей программу фестиваля сократили до одного дня.