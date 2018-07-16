Около 40 яхт примут участие в "Онежской регате" в Карелии

В эту субботу в Карелии стартует всероссийская парусная регата "Банковский кубок – Онежская регата". Гонки будут проходить в акватории Онежского озера c 21 по 29 июля.

"В этом году гонки пройдут в классах "Четвертьтонник", "Финн", SB-20, "Открытый дивизион - Крейсерские яхты" и двух детских классах – "Оптимист" и "Ракета 270". Ожидается, что в регате примут участие около 40 яхт из Петрозаводска, Кондопоги, Чупы, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов", - сообщает республиканский Минспорт.

Регата стартует 21 июля из Петрозаводска в сторону острова Кижи через острова Девичий и Василисин.

С 22 по 25 июля гонки продолжатся в районе островов Кижи и Суйсарь. С 26 по 28 июля за соревнованиями можно будет наблюдать в акватории Петрозаводской губы Онежского озера. Награждение победителей пройдет 28 июля на Онежской набережной, у устья реки Лососинки. Церемония начнется с выступления карельской музыкальной инди-рок группы The IMG.

"28 июля также будет дан старт береговой программе регаты – третьему Морскому фестивалю "Большой сбор на Онего", который завершится 29 июля. В его рамках вновь пройдет шлюпочная регата для любителей этого вида спорта. Участники от 16 лет будут преодолевать дистанцию 200 метров на скорость. Кроме того, с 26 по 28 июля в Петрозаводской губе и на площадке фестиваля "Большой сбор на Онего" представители Костромской федерации парусного спорта устроят презентацию яхт швертботов-двоек проекта "Ерш". Гости также проведут для зрителей и спортсменов Карелии показательную гонку", - отмечают в министерстве.