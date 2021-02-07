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Около 40 учителей не хватает в школах Петрозаводска

Новости. Общество
13:02, 08 Февраля 2021
фото: © Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В общеобразовательных и дошкольных учреждениях города открыты 64 вакансии.

О кадровом обеспечении муниципальных образовательных учреждений рассказали на заседании постоянной комиссии по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Петросовета. По словам начальника городского управления образования Светланы Пахомовой, на начало 2021 года в муниципальной системе образования трудятся свыше 2,6 тыс. педагогических работников, имеющих необходимый уровень квалификации. При этом в школах имеются 39-ть, а в дошкольных организациях – 25 вакансий. Среди преподавателей наиболее востребованы учителя начальных классов, педагоги английского языка, математики и физики, сообщили в Петросовете.

Ранее сообщалось, что власти Петрозаводска ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор.

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Комментарии

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David
2021-02-08 13:28:31
В Узбекистане и Таджикистане полно учителей...
Вася
2021-02-08 13:08:12
А что 20 лет тогда делали?
Гость
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