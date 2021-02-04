Власти Петрозаводска ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №43: прежде этот пост занимал 31-летний Александр Ханцевич.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Школа располагается по адресу ул. Попова, 8.

Документы от соискателей будут принимать до 5 марта. Заседание конкурсной комиссии состоится 12 марта в администрации города.

Напомним, ранее эту должность занимал 31-летний Александр Ханцевич. 11 января он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года.