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Власти Петрозаводска ищут руководителя для школы, откуда ушел молодой директор

Новости. Общество
12:30, 05 Февраля 2021
фото: Столица на Онего
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В Петрозаводске объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы №43: прежде этот пост занимал 31-летний Александр Ханцевич.

Администрация Петрозаводска объявила конкурс на замещение должности директора средней общеобразовательной школа №43 с углубленным изучением отдельных предметов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии карельской столицы.

Школа располагается по адресу ул. Попова, 8.

Документы от соискателей будут принимать до 5 марта. Заседание конкурсной комиссии состоится 12 марта в администрации города.

Напомним, ранее эту должность занимал 31-летний Александр Ханцевич. 11 января он уволился по собственному желанию, отработав в учебном заведении два года.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-02-05 13:57:39
Да всё уже давно решено, конкурс формальный, потому как без него нельзя.
театральный критик
2021-02-05 13:47:04
Лишь бы какой-нибудь либераст не просочился.
Лана Текучева
2021-02-05 13:43:24
"Расстрельная должность" в бабском батальоне. :)
Dima
2021-02-05 13:23:34
А зачем было предыдущего выгонять? Что он там вовремя не привстал когда гимн единороссии играл? Или в слезах не расцеловал портрет обнуленского?
Йехиам
2021-02-05 13:18:21
Если мозгов нет , а есть корысть , никогда никто не увидит талантливых педагогов рядом . Чинуши в принципе ущербные .
Татьяна Лазарева
2021-02-05 13:06:13
Очень жаль,что уходят! Что то видать не так в этом хозяйстве!
Лена
2021-02-05 12:47:29
Неужели знакомые "закончились"?
Гость
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