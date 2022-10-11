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Около 50 млн рублей поступило в фонд «Живой город» для военнослужащих и мобилизованных из Карелии

Новости. Общество
16:33, 17 Октября 2022
фото: © Правительство Карелии

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Председатель благотворительного фонда Оксана Шаманская рассказала, как Карелия помогает добровольцам и мобилизованным жителям республики в материальном обеспечении.

Благотворительный фонд «Живой город» отчитался, на что потрачены деньги, собранные для добровольцев и мобилизованных жителей республики.

Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская рассказала, что всего с марта по 16 октября на счет поступило 49 768 553 руб. 08 коп., из них уже израсходовано на закупку необходимого для военнослужащих — 37 502 445 руб. 56 коп.

Спецсчет «Живой город» был открыт в марте 2022 года по предложению главы Карелии. Сначала на собранные деньги помощь оказывали военнослужащим, находящимся в зоне проведения СВО, в частности, именным подразделениям «Ладога» и «Онего». Но с объявлением частичной мобилизации работа благотворительного фонда была направлена также на централизованный сбор средств для карельских мобилизованных и их обеспечение всем необходимым.

С марта по 20 сентября на нужны военнослужащих карельских подразделений ушло 9 901 792 руб. 60 коп. На эти средства были закуплены квадрокоптеры, радиостанции, обмундирование и экипировка, медицинское оборудование и препараты, а также хозяйственные товары, раскладушки, палатки, мобильные дома для летчиков (ангар).

С 21 сентября по 16 октября на снабжение мобилизованных жителей Карелии израсходовано 27 600 652 руб. 96 коп. Для мобилизованных закуплено обмундирование (сапоги, спальники, шапки, мас халаты и так далее), медицинские препараты и сумки для аптечек, технические средства военного назначения (тепловизор, прицел), средства связи (телефоны, радиостанции) и хозяйственные средства.

С 6 по 16 октября для мобилизованных закуплены дополнительные лекарственные препараты, аптечки, рюкзаки тактические, шарфы-трубы, плащ-палатки, спортивно-туристические коврики, радиостанции, антенны, карты памяти, батарейки и так далее.

«Закупки совершаются по заявкам из воинских частей, где проходят подготовку мобилизованные из Карелии. Машины с грузом сопровождают сотрудники администрации главы республики. Они направляется туда с целью обеспечения сохранности груза и самое главное, чтобы проконтролировать передачу этого груза персонально в адрес мобилизованных из  Карелии», — сказал заместитель министра экономического развития и промышленности РК Виктор Свирский.

Сейчас на спецсчете остаются деньги на снабжение бойцов из Карелии. Остаток средств на 16 октября составляет 12 226 107 руб. 52 коп. Сейчас закупка необходимых вещей и сбор помощи продолжаются. Напоминаем, если вы хотите помочь добровольцам и мобилизованным, то деньги можно перечислить на расчетный счет:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»
ИНН 1004019741
КПП 100401001
ОГРН/ОГРНИП 1201000007009
Расчетный счет 40703810425000000697
БИК 048602673
Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счет 30101810600000000673
Назначение платежа: благотворительное пожертвование

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