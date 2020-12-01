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Около 6 тысяч заключенных в Карелии прошли ДНК-регистрацию

Новости. Общество
18:40, 02 Декабря 2020
фото: © УФСИН по Карелии
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В учреждениях УФСИН по Карелии осужденные проходят обязательную геномную регистрацию.

Обязательной регистрации подлежат заключенные, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сообщили в УФСИН по Карелии.

В первоочередном порядке данная процедура проводится для тех, кому в скором времени предстоит освобождение из мест лишения свободы. Всего в исправительных учреждениях Карелии геномную регистрацию прошли уже 5924 человек, из них в 2020 году - 483.

Полученные образцы крови направляются для исследования в Экспертно – криминалистический центр ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем результаты заносятся в федеральные базы данных ГИ.

База со сведениями о ДНК используется для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также выявления и установления лиц их совершивших, а также розыска лиц, пропавших без вести, уточнили в ведомстве.

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Комментарии

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кир
2020-12-02 19:07:25
Наконец, что-то делать стали с зеками, которых бывших не бывает. Ещё нужны уличные камеры слежения определяющие личность по лицу и датчику, который они должны носить на ноге или вшитым в тело.
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