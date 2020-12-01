Около 6 тысяч заключенных в Карелии прошли ДНК-регистрацию

В учреждениях УФСИН по Карелии осужденные проходят обязательную геномную регистрацию.

Обязательной регистрации подлежат заключенные, отбывающие наказание за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, сообщили в УФСИН по Карелии.

В первоочередном порядке данная процедура проводится для тех, кому в скором времени предстоит освобождение из мест лишения свободы. Всего в исправительных учреждениях Карелии геномную регистрацию прошли уже 5924 человек, из них в 2020 году - 483.

Полученные образцы крови направляются для исследования в Экспертно – криминалистический центр ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, затем результаты заносятся в федеральные базы данных ГИ.

База со сведениями о ДНК используется для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также выявления и установления лиц их совершивших, а также розыска лиц, пропавших без вести, уточнили в ведомстве.