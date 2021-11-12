Около 600 человек обратилось в травмпункт БСМП Петрозаводска за новогодние праздники

Помощь медиков понадобилась 571 петрозаводчанину, получившему травмы во время каникул.

В травмпункт Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска во времямя праздников обратились 902 человека: 571 - впервые с различными травмами, 331 осмотрены повторно. Такую статистику приводит глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей старнице в соцсети.

По словам министра, экстренные медицинские службы Петрозаводска работали в новогодние каникулы режиме повышенной готовности. Так, с1 декабря по 9 января на станцию скорой помощи поступило 4464 вызова.

В стационар БСМП обратились 1322 человека, из них 389 госпитализированы. Остальным оказана медицинская помощь, часть отправлена на амбулаторное лечение.

В региональный сосудистый центр на базе Республиканской больницы им. В.А. Баранова поступил 71 человек. В неврологическое отделение острых нарушений мозгового кровообращения госпитализированы 43 пациента, в том числе с инсультом – 39. В кардиологическое отделение госпитализированы 28 пациентов с острым коронарным синдромом, из них 7 человек доставлены из районов республики.

Коронароангиография выполнена 26 больным, чрезкожные коронарные вмешательства - 19 пациентам.

Ранее сообщалось, на улицах Петрозаводска в новогоднюю ночь 18 человек получили травмы.