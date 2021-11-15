На улицах Петрозаводска в новогоднюю ночь 18 человек получили травмы

В режиме повышенной готовности работают в новогодние каникулы экстренные медицинские службы Петрозаводска, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

За последние сутки с 31 декабря на 1 января на станцию скорой помощи поступило 446 вызовов.

В травмпункт Больницы скорой медицинской помощи обратились 49 человек: 31 человек – днем и 18 человек – ночью, оказана помощь 10 гражданам, получившим уличные травмы.

В стационар БСМП - 98 обращений, госпитализировано 23 человека, остальным оказана медицинская помощь, часть пациентов направлена на амбулаторное лечение.