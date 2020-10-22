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Около 90 процентов пришкольных стадионов в Карелии требуют ремонта

Новости. Общество
10:58, 23 Октября 2020
фото: © страница Вконтакте Эмилии Слабуновой
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С состоянием спортивной инфраструктуры в школах Карелии дело обстоит печально, заявила депутат Законодательного собрания Карелии Эмилия Слабунова.

Как пишет карельский парламентарий на своей странице в "ВКонтакте" со ссылкой на данные Министерства образования региона, в 197 школах республики есть 191 спортивный зал, из них 87 требуют существенных ремонтов. Из 157 открытых спортивных площадок, пришкольных стадионов 137 также нуждаются в ремонте и обновлении.

"С 2014 года в рамках федерального проекта по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах были выделены 145 млн рублей из федерального бюджета и 27,5 млн рублей из регионального, за счет которых 122 зала и 2 площадки в сельских школах были отремонтированы, но некоторым из них он уже снова нужен. Министерством образования Карелии совместно с органами МСУ разработали программу ремонта на 2021-2022 годы. На ремонт запланированных 28 спортзалов требуется 84, 4 млн рублей", – пишет Эмилия Слабунова.

По информации мэрии Петрозаводска, из 43 зданий школ 39 имеют спортзалы. В последние годы отремонтированы всего 4 зала. Из 4 имеющихся школьных бассейнов, работают три. Так, в школе №34 требуется демонтаж старого и строительство нового бассейна. На модернизацию пришкольных спортивных площадок необходимо 500 млн рублей, сообщает депутат.

"Доведение до такого плачевного состояния спортивной инфраструктуры петрозаводских школ – это вопиющая несправедливость. В 2019 году на территории Петрозаводска собрано 17,83 млрд рублей налогов, платежей и сборов. Из них 4,53 млрд рублей ушли в федеральный бюджет, 11,30 млрд рублей – в республиканский и лишь 1,99 млрд остались в городском бюджете, т.е. 11%! И так каждый год! Это уже вопрос элементарной справедливости – выделить городу одномоментно 0,5 млрд рублей на приведение в надлежащее состояние залов и площадок для детей его жителей, трудом которых зарабатываются эти налоги", – считает Эмилия Слабунова.

По мнению парламентария, 27,5 млн рублей, выделенных из республиканского бюджета на ремонт спортивной инфраструктуры за 6 лет, это крайне мало.

"Ситуацию с финансированием нужно кардинально менять, в том числе при формировании бюджета республики на 2021 год", – пишет депутат.

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Комментарии

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Dima
2020-10-23 13:51:20
Ну вечно эта пятая колонна про какие-то там школьные чего-то там. ... Сказано, Россия великая страна и не вякайте там. Нам бабки нужны на Абхазию, Осетию, Сирию и Крым.
zanoza
2020-10-23 12:42:30
На спортзалы денег не нашли, зато на заборы по всему городу деньги нашлись. Нет ни логики, ни смысла в действиях мэрии, да и региональных властей. Неправильно приоритеты расстанавливаются, по принципу собственной выгоды.
кир2
2020-10-23 13:46:13
zanoza, зато ФОКи и музеи строили .
Молодой старик
2020-10-23 12:23:13
Воруют миллиардами, на депутатов миллиарды тратятся!?! Примите закон "господа" из думы,чтобы 20% из откатов и взяток шло на ремонт школ, наши школьники тогда будут счастливы и заниматься в супер спортзалах,как у Грудинина, вот это было бы правильно, всё равно против воровства и взяток толком не ведётся работы, бюджет разворовывается массово....
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