Около половины жителей Карелии привились от COVID-19

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в республике.

По данным на 8 ноября, первым компонентом вакцины от коронавируса привились 237543 жителя Карелии. Это 49% от численности взрослого населения республики. Полностью привились 216 321 - 44,7% от численности взрослого населения. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсести.

Среди привитых 79740 человек – это люди старше 60 лет (53,4% от населения старше 60-ти).

Всего в Карелию поступило 361826 доз противоковидных вакцин. В арсенале прививочных пунктов, в том числе в мобильных, сейчас есть 98 тысяч доз.

Ранее глава Карелии сравнил степень вакцинации от коронавируса в разных странах и удивился.