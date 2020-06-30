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Около полутора тысяч наблюдателей одновременно следили за ходом голосования по Конституции в Карелии

Новости. Общество
12:37, 01 Июля 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о востребованности института наблюдателей при голосовании по Конституции в Карелии.

В Карелии в основной день голосования по изменению Конституции журналисты, политологи и общественники следят за ходом голосования в информационно-ситуационном центре. Участники в ходе прямой трансляции делятся оперативной информацией и мнениями о процессе голосования.

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о том, как формировался и как работал корпус наблюдателей.

По словам Любови Кулаковой, корпус общественных наблюдателей впервые работал на президентских выборах в 2018 году, и поэтому к моменту проведения Общероссийского голосования по Конституции, у них уже имелся определенный опыт. 

"Когда выяснилось, что в целях обеспечения безопасности граждан наблюдение будет необходимо вести не один день, а целую неделю, количество желающих только увеличилось, - рассказала Любовь Кулакова. – В итоге корпус наблюдателей мы сформировали из более чем 2 тысяч человек. Одномоментно на всех 479 участках у нас работало 1349 наблюдателей".

Как пояснила Любовь Кулакова, в своей работе общественные наблюдатели следовали так называемому «Золотому стандарту» - кодексу наблюдения, который разработала Общественная палата России. Это позволило проводить наблюдение честно, открыто, и главное, - легитимно.

Как пояснила Любовь Кулакова, нарушений при проведении Общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции в Карелии наблюдатели до сегодняшнего дня не зафиксировали.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 13.00, 15.00, 19.00 и в 21.00.

Смотрите их здесь.

 

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Комментарии

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новый
2020-07-01 13:31:28
Рогалевич посетил избирательный участок и в официальной прессе отметил, что всё зашибись, культурно и вежливо. А Слабунова в протестанутой футболке ходит. Такая вот партийная дисциплинка.
Zim
2020-07-01 13:22:41
Ну вот видите, разве это плохо, когда власть сама назначает наблюдателей на голосование и сома решает кого из журналистов акредитовать? Разве это не гарантирует закон и порядок на участках для голосования?
Гость
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