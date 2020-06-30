Около полутора тысяч наблюдателей одновременно следили за ходом голосования по Конституции в Карелии

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о востребованности института наблюдателей при голосовании по Конституции в Карелии.

В Карелии в основной день голосования по изменению Конституции журналисты, политологи и общественники следят за ходом голосования в информационно-ситуационном центре. Участники в ходе прямой трансляции делятся оперативной информацией и мнениями о процессе голосования.

Председатель Общественной палаты Карелии Любовь Кулакова рассказала о том, как формировался и как работал корпус наблюдателей.

По словам Любови Кулаковой, корпус общественных наблюдателей впервые работал на президентских выборах в 2018 году, и поэтому к моменту проведения Общероссийского голосования по Конституции, у них уже имелся определенный опыт.

"Когда выяснилось, что в целях обеспечения безопасности граждан наблюдение будет необходимо вести не один день, а целую неделю, количество желающих только увеличилось, - рассказала Любовь Кулакова. – В итоге корпус наблюдателей мы сформировали из более чем 2 тысяч человек. Одномоментно на всех 479 участках у нас работало 1349 наблюдателей".

Как пояснила Любовь Кулакова, в своей работе общественные наблюдатели следовали так называемому «Золотому стандарту» - кодексу наблюдения, который разработала Общественная палата России. Это позволило проводить наблюдение честно, открыто, и главное, - легитимно.

Как пояснила Любовь Кулакова, нарушений при проведении Общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции в Карелии наблюдатели до сегодняшнего дня не зафиксировали.

Напомним, онлайн-трансляции информационно-ситуационного центра доступны в паблике Конституция2020. Республика Карелия. Прямые включения будут в 13.00, 15.00, 19.00 и в 21.00.

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