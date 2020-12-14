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Около семи тысяч случаев ОРВИ выявлено за неделю Карелии

Новости. Общество
07:40, 15 Декабря 2020
фото: ТАСС / Донат Сорокин
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Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям превышен в республике на 10,9%.

По данным управления Роспотребнадзора Карелии, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 6815 случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 10,9%. Рост заболеваемости продолжается за счет жителей Карелии 15 лет и старше (+2,4 раза); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-42,0%), 3-6 лет (-41,7%), 7-14 лет (-50,1%). По сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 2,9% (-207 случаев).

В Петрозаводске за 50-ю неделю зарегистрировано 3470 случаев заболевания ОРВИ, что ниже эпидемического порога на 2,0%. В возрастной группе 15 лет и старше заболеваемость превышает эпидпорог в 2,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 61,1%, 3-6 лет – на 49,6%, 7-14 лет - на 59,6%). По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения ниже на 9,5% (+364 случая).

За прошедшую неделю при обследовании больных ОРВИ выделены один сезонный коронавирус и 9 риновирусов.

Ранее сообщалось, что эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 40 процентов.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2020-12-15 09:17:15
И тут откуда не возьмись ОРВИ. Оказывается оно еще есть.
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