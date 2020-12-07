Эпидпорог по ОРВИ в Карелии превышен почти на 40 процентов - есть госпитализированные

За прошедшую неделю по республике зарегистрировано 7448 случаев заболевания острыми респираторными вирусными заболеваниями, сообщили в управлении Роспотребнадзора Карелии.

Уровень заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 38,2%. Превышение продолжается за счет взрослого населения 15 лет и старше (+2,8 раза); среди детей заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах: в возрасте 0-2 года (-43,2%), 3-6 лет (-41,9%), 7-14 лет (-44,6%).

По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 6,1% (+426сл.).

Превышение среднемногонедельного уровня зарегистрирвано в Беломорском (+38,3%), Лахденпохском (+12,8%), Медвежьегорском (+11,7%) районах и Костомукша (+5,8%).

В Петрозаводске за 49-ю неделю зарегистрировано 4192 случая заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 17,9%. Рост произошел за счет возрастной группы 15 лет и старше, где заболеваемость превышает эпидпорог в 3,1 раза; среди детского населения заболеваемость ниже эпидпорога во всех возрастных группах (0-2 года на 57,6%, 3-6 лет – на 53,2%, 7-14 лет - на 53,7%).

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше на 9,4% (+358 сл.).

Из-за повышенной заболеваемости ОРВИ и гриппом приостановлена деятельность 28-ми классов в 14-ти школах Петрозаводска; 26 групп в 18-ти детских садах Петрозаводска.

Госпитализированы с диагнозом ОРВИ за прошедшую неделю 18 человек.