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Новости. Культура
18:00, 03 Сентября 2019
фото: © Diplomatrutube / youtube.com

Около сотни музыкантов из Карелии спели гимн РФ на "Зенит Арене"

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На стадионе "Газпром Арена" 1 сентября в Санкт-Петербурге восемь тысяч музыкантов и 40 тысяч солистов из разных уголков России собрались, чтобы исполнить гимн, сообщили в Минкультуры Карелии.

За масштабной акцией внимательно наблюдали представители Книги рекордов Гиннесса. На сцене музыканты были выстроены в четком порядке по заранее расчерченному полю: все для удобства главных слушателей и счетоводов представителей Книги рекордов. Сейчас уже известно, что гимн России исполнил рекордный сводный оркестр и хор. 8097 музыкантов, что на 21 больше, чем в предыдущем рекорде, установленном в Германии. Теперь каждый, кто принимал участие в акции, может сказать, что попал в Книгу рекордов Гиннесса. Судья уже объявил об этом.


Фото от пресс-службы Правительства РК

Приглашение карельским музыкантам принять участие в рекордном концерте пришло еще в июле. А летом, как известно, филармония находится на каникулах, артисты – в отпуске. Но все сотрудники концертной организации собрались на фестивале Ruskeala Symphony, и очень быстро удалось рекрутировать сводный оркестр из двух филармонических: симфонического и "Онего". Также с нашими музыкантами в поездку в Санкт-Петербург отправились артисты Музыкального театра Карелии, студенты Петрозаводской консерватории и Музыкального колледжа.


Фото от пресс-службы Правительства РК


Фото от пресс-службы Правительства РК

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Комментарии

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однозначно
2019-09-03 18:51:55
Проезд, плюс командировочные, плюс за сложность и напряженность. Нормальная такая командировочка для балалаечников. 100 бесполезных для Карелии людишек. В коллекцию на верхнюю полку.
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