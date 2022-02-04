Около тысячи жителей Карелии заболели коронавирусом за сутки

За минувшую сутки в республике выявлено 988 инфицированных, сообщил глава регионального Минздрава.

По данным на 6 февраля в Карелии зарегистрировано 104098 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 13073 ребенка. За прошедшие сутки выявлены 988 инфицированных, из них непривитых – 948 (95,9 %). В субботу этот показатель был заболели 884 человек. Об этом пишет министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

В ковидных стационарах получают лечение 876 пациентов, в состоянии средней тяжести – 812 человек, в тяжёлом – 57 (из них непривитых - 57).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 7 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 98324 человека, за последние сутки – 756.

За сутки зарегистрировано еще 4 смерти от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1339 человек.

Ранее сообщалось, переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без контрольного ПЦР-теста.