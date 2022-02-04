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Переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без контрольного ПЦР-теста

Новости. Общество
18:26, 05 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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Главный санитарный врач России Анна Юрьевна Попова подписала постановление о внесении изменений в правила по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает на своей странице в соцсети глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, самое главное новшество – отмена карантина для контактировавших с больными ковидом.

Контактировавшим теперь не выдаётся лист нетрудоспособности. Для пациентов, уже находящихся на карантине по предписанию Роспотребнадзора, действуют старые правила.

Кроме того, теперь переболевших коронавирусом начнут выписывать с больничного без подтверждающего отрицательного теста. Это будет касаться тех случаев, когда граждане находились на лечении более семи дней.

Пациенту, у которого коронавирус протекает без симптомов, для выписки с больничного ранее 7 дней необходим контрольный отрицательный результат ПЦР-теста (выполняется не ранее трёх дней от предыдущего теста).

Все эти меры разгрузят персонал поликлиник, задействованный во взятии контрольных мазков, и лаборатории, выполняющие исследования, отметил Охлопков.

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