Окрошка в России подорожала

Стоимость окрошки за год выросла на 9 процентов.

Стоимость окрошки составила 420 рублей, рассчитала газета "Известия".

Больше всего — на 10-12 процентов — за прошедшие 12 месяцев подорожали огурцы, сметана, лук и укроп. Так, огурцы поднялись в цене на 12 процентов, до 160 рублей за один килограмм, пишет "Лента.ру".

Лук и укроп подорожали на 10 процентов, до 45 и 37 рублей соответственно за один пучок. Сметана — на 10 процентов, до 50 рублей за 250 граммов. Стоимость редиса и вареной колбасы поднялась на 9 процентов, до 160 рублей и 350 рублей за один килограмм соответственно.

Как пояснили в пресс-службе Минсельхоза, на стоимость овощей в первую очередь повлиял рост цен на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, удобрения и общехозяйственные расходы. Сметана подорожала из-за увеличения себестоимости, что, как отмечается, носит ежегодный характер.