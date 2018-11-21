Оксана Пушкина: Ответ Парфенчикова по детсаду неуместен, но он ищет пути решения проблемы

Эмоциональный ответ главы Карелии Артура Парфенчикова местной жительнице неуместен, но он искренне переживает из-за своего срыва и ищет пути решения проблемы, сказала депутат Госдумы Оксана Пушкина (ЕР).

"Неуместный ответ. Безусловно. Но я знаю Артура Парфенчикова лично. Давно... Хозяйство Парфенчикову досталось не самое передовое. Мягко скажем. И я знаю, как он бьется за край, за людей. Мы созвонились. Он очень переживает за свой срыв. Искренне переживает. И ищет пути решения проблемы", - рассказала РИА Новости Оксана Пушкина.

Напомним, ранее Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".