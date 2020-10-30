Оксана Пушкина упрекнула губернаторов в недостаточном внимании к проблеме домашнего насилия

Не многие главы озабочены проблемой домашнего насилия и создания кризисных центров для женщин, считает уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

Об этом зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РИА Новости.

"Обращение в кризисный центр для жертвы – один из самых верных путей спасения. Однако, к сожалению, не многие главы регионов озабочены проблемой домашнего насилия", – отметила Пушкина.

Она добавила, что на реализацию федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" бюджет ежегодно выделяет значительные средства. "Но куда их направить, решают региональные власти. И если губернатор осознает масштаб проблемы домашнего насилия в своем регионе, он находит деньги на создание кризисных центров", – заметила депутат ГД.

Ранее Оксана Пушкина написала генпрокурору о "деле против геев и суррогатных матерей".