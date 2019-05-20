14:10, 20 Мая 2019
Олег Реут: В ближайшие месяцы в Карелии появятся квази-медиа на основе телеграм-каналов
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Карельский публицист прогнозирует расширение регионального телеграм-пространства.
В Карелии пока не приходится говорить о превращении телеграм-каналов в разветвленные квази-медиа, то есть когда вокруг одного или двух основных каналов выстраивается своеобразная экосистема, которая в свою очередь сегментируется и специализируется, например, на анонсах, коротких (быстрых) новостях, фото-контенте, комментариях. Однако, как считает публицист Олег Реут, это произойдет довольно быстро. Скорее всего, уже в ближайшие два-три месяца.
Читайте подробнее в статье "Телеграм в рост и ширь"
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