Олешко искалечил Наташу Королеву

Олешко оставил Королевой шрамы на лице после съемок кулинарного шоу "Время обедать".

Во время съемок кулинарного шоу "Время обедать", в котором Александр Олешко заменил бывшую соведущую Наташи Королевой маму Люду, в праздничном выпуске на столе появился торт. Певица предложила Александру ради красивого кадра макнуть ее в торт лицом.

Оказалось, что в торте после свечек остались какие-то штыри, о которых не знала ведущие, пишет WomanHit.

На съемках Наташа повредила глаз, чудом не потеряв зрение. Ей оказали медицинскую помощь, и все обошлось только парой тонких шрамов на лице.