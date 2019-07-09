Ольга Бузова опять ищет мужа

Осенью на ТНТ состоится премьера романтического триллера - звезду канала Ольгу Бузову вновь выдают замуж.

Год назад в шоу "Замуж за Бузову" Оля выбрала в спутники жизни сыровара Дениса Лебедева, который оказался альфонсом. Теперь в телепроект внедрили "вечного холостяка" Тимура Батрутдинова и назвали шоу "Планом Б". Тимур будет направлять выбор Ольги в нужное русло: давать советы, оценивать кандидатов в мужья. Такие же задачи у Бузовой в отношении претенденток на руку и сердце Батрутдинова. Если Бузова и Батрутдинов не найдут свою судьбу, тогда им придется строить отношения друг с другом, пишет "Комсомольская правда".

"Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем, – говорит Ольга. – Но точно знаем одно – мы хотим любви!".





Кастинг женихов и невест продолжался полтора месяца. Сейчас начались последние приготовления к съемкам, которые стартуют в ближайшее время. Среди участников непременно будет хотя бы один человек, связанный с шоу-бизнесом. Есть и звезды спорта. Например, в проект попал 24-летний хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов.