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Новости. Общество
19:40, 09 Июля 2019
фото: instagram.com

Ольга Бузова опять ищет мужа

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Осенью на ТНТ состоится премьера романтического триллера - звезду канала Ольгу Бузову вновь выдают замуж.

Год назад в шоу "Замуж за Бузову" Оля выбрала в спутники жизни сыровара Дениса Лебедева, который оказался альфонсом. Теперь в телепроект внедрили "вечного холостяка" Тимура Батрутдинова и назвали шоу "Планом Б". Тимур будет направлять выбор Ольги в нужное русло: давать советы, оценивать кандидатов в мужья. Такие же задачи у Бузовой в отношении претенденток на руку и сердце Батрутдинова. Если Бузова и Батрутдинов не найдут свою судьбу, тогда им придется строить отношения друг с другом, пишет "Комсомольская правда". 

"Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем, – говорит Ольга. – Но точно знаем одно – мы хотим любви!".

Кастинг женихов и невест продолжался полтора месяца. Сейчас начались последние приготовления к съемкам, которые стартуют в ближайшее время. Среди участников непременно будет хотя бы один человек, связанный с шоу-бизнесом. Есть и звезды спорта. Например, в проект попал 24-летний хоккеист московского "Динамо" Андрей Миронов. 

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Комментарии

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Неравнодушный
2019-07-09 19:56:00
Женщина всегда находится в опасности. Она даже не понимает, что именно привлекает в ней её мужчину.
Мизантроп
2019-07-09 20:13:59
Неравнодушный, Лови, вроде из ваших. Интернеты уже взорвались, хе-хе-хе...

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов сказал в эфире радио "Радонеж", что женщины глупее мужчин, если не считать нескольких исключений.
«"Женщины слабее умом. Конечно, бывают какие-нибудь там Марии Кюри, но все-таки это редкость", — сказал священник.
Гость
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