Ольга Бузова похвасталась своим шикарным загаром

Новости по теме
Загрузка...
Телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в "Инстаграме" фото, где она загоревшая сидит на песке.
При этом в хештеге было сказано: "Главное, что у меня есть, — это я", а само фото подкреплено также оригинальным стихотворением о жизни, пишет "Лайф".
Мнения комментаторов, как обычно, разделились. Некоторые сочувствовали Бузовой, которая "стала шоколадкой" и "ещё немного и будет уголь". Впрочем, не обошлось и без нелицеприятных слов в адрес телеведущей, которую подписчики призвали быть скромнее и раскритиковали её "плоскую фигуру".
Ранее Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" провокационное фото в одних трусиках. Кроме того, телеведущая предстала в бикини и "обезьяньей" позе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
17.01.2019, 11:07
15.01.2019, 14:42
14.01.2019, 10:15
Аналитика
18.01.2019 14:35
Обществоведение
Власти Карелии рассказали, как будут развивать систему образовательных учреждений республики.
18.01.2019 14:27
18.01.2019 13:51
18.01.2019 11:00
16.01.2019 12:25
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
Сегодня 12:46
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии