Ольга Бузова похвасталась своим шикарным загаром

Телеведущая Ольга Бузова показала подписчикам в "Инстаграме" фото, где она загоревшая сидит на песке.

При этом в хештеге было сказано: "Главное, что у меня есть, — это я", а само фото подкреплено также оригинальным стихотворением о жизни, пишет "Лайф".

Мнения комментаторов, как обычно, разделились. Некоторые сочувствовали Бузовой, которая "стала шоколадкой" и "ещё немного и будет уголь". Впрочем, не обошлось и без нелицеприятных слов в адрес телеведущей, которую подписчики призвали быть скромнее и раскритиковали её "плоскую фигуру".

Ранее Ольга Бузова опубликовала в "Инстаграме" провокационное фото в одних трусиках. Кроме того, телеведущая предстала в бикини и "обезьяньей" позе.