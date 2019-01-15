Ольга Бузова показала жизнерадостные "неудачные" фото

Звезда показала, как дурачилась, пока снимала секси-фотосессию.

Кажется, Ольга Бузова решила наконец-то сделать ставку на самоиронию и юмор, пишет "Узнайвсе".

Несколько дней назад она показывала видео, на котором с веселым матерком падает с гамака, а теперь показала "неэротичные" фото.

На новых снимках, которые она опубликовала на своей странице в Instagram, Ольга дурачится и принимает странные позы, а также заразительно смеется, глядя в камеру сквозь солнечные очки.



Instagram

По мнению поклонников, такой образ "девчонки из соседнего подъезда" идет Бузовой гораздо больше, чем маска роковой красавицы.

"Интересно, сколько этот секси-кадры наберут лайков? Если больше, чем статичные и красивые, то больше не буду париться", — пообещала Ольга.

Так и вышло — фото, на которых Бузова не позирует в неестественной позе и не надувает губы, всего за несколько часов после публикации собрали почти 750 тысяч лайков. Для сравнения, подборка фото на фоне заката в романтичной позе не собрала и полумиллиона за трое суток.



Instagram

Uznayvse.ru отмечает, что многие друзья и коллеги Ольги Бузовой ее главным достоинством называют непосредственность и искренность.