Ольга Бузова рассказала об удовлетворении во время секса

Как оказалось, один из первых партнеров телезвезды не удовлетворял ее в постели.

Ольга Бузова неоднократно признавалась: она уже два года обходится без физической близости с мужчинами, чего очень не хватает певице. По словам Бузовой, раньше она была довольна интимной жизнью. Но сегодня исполнительница поп-хитов призналась, что не все бойфренды удовлетворяли ее в сексе, пишет StarHit.

"Мой первый молодой человек появился в возрасте 18 лет. Я вообще не получала удовольствия от секса и имитировала, было дело. Я думала, может, со мной что-то не так. Когда я была совсем юной, я притворялась, но в дальнейшем такого не было. Когда я с любимым мужчиной, мои эмоции искренни", – поделилась Бузова.

Также Бузова подчеркнула, что секс, безусловно, важен, но никогда не был для нее в приоритете.

"У меня нет особого опыта в том, чтобы кто-то был плох. У меня были отношения на проекте с Ромой, потом я встречалась с Тимофеем, затем вышла замуж. Я сначала влюблялась, а потом наступал интимный момент, и я получала колоссальное удовольствие", – уверяет Ольга Бузова.