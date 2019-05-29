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Новости. Общество
19:40, 29 Мая 2019
фото: globallookpress.com

Ольга Бузова сменила имидж

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Помолодевшую Бузову приняли за школьницу.

Смена имиджа для Ольги Бузовой – привычное дело. Но на сей раз телеведущей удалось поразить подписчиков в Instagram – уж очень она помолодела, пишет издание "Дни.ру".

Видимо, дело в том, что звезда отказалась от макияжа – и снялась в "натуральном" виде. А еще сменила прическу.

"Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что – не понимаем, ты опять новая! А я всего лишь стала ходить с прямым пробором", – пояснила изменения во внешности Ольга Бузова.

Телезвезда обновила и цвет волос – артистка признается, что ей очень нравятся натуральные оттенки.

Естественная красота Ольги Бузовойне оставила фанатов равнодушными. Большинство отметили, что без макияжа звезда выглядит гораздо лучше – и моложе.

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Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что - не понимаем, ты опять новая ! - а я всего лишь стала ходить с прямым пробором 🤗🙃 Вот так маленькая деталь может добавить новую изюминку 🤪😋 Настроение #юность , даже краситься не хочется 🤭 Обновила немного цвет у своей Алёны, очень нравится этот натуральный оттенок 👸🏻+👸🏼 ) Ну и новая футболочка, конечно, от @olgabuzova_design - нет им конца и края😜 каждую неделю новые принты 🍊🍊🍊🧡🧡🧡

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

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