Ольга Бузова сменила имидж

Помолодевшую Бузову приняли за школьницу.

Смена имиджа для Ольги Бузовой – привычное дело. Но на сей раз телеведущей удалось поразить подписчиков в Instagram – уж очень она помолодела, пишет издание "Дни.ру".

Видимо, дело в том, что звезда отказалась от макияжа – и снялась в "натуральном" виде. А еще сменила прическу.

"Мне многие пишут в direct: Что-то в тебе изменилось, а что – не понимаем, ты опять новая! А я всего лишь стала ходить с прямым пробором", – пояснила изменения во внешности Ольга Бузова.



Телезвезда обновила и цвет волос – артистка признается, что ей очень нравятся натуральные оттенки.

Естественная красота Ольги Бузовойне оставила фанатов равнодушными. Большинство отметили, что без макияжа звезда выглядит гораздо лучше – и моложе.