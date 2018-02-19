Ольга Бузова забыла отфотошопить свое новое селфи

Певица в платье с неприличным разрезом спровоцировала волну критики.

Ольга Бузова опубликовала сразу несколько фотографий в ярком красном платье с высоким разрезом до бедра. В комментарии к одной из фотографий "поющая ведущая" присовокупила многозначительный афоризм. По словам Бузовой (вернее, безвестного автора мудрости с просторов "Одноклассников"), главное в жизни — не подняться над другими, а превзойти саму себя.

Как пишет uznayvse, многомиллионная армия подписчиков инстаграм-аккаунта Бузовой, однако, обратила внимание не на комментарий, а на само фото. По мнению комментаторов, Ольга на этот раз переборщила с фотошопом на лице, но не уделила должного внимания телу.

Редакция uznayvse отмечает, что по мнению пользователей, на лице Бузовой на новом селфи слишком много грима — подчеркнуто влажные брови, яркая помада, скульптор для скул, наклеенные ресницы и так далее.

Поверх всего этого великолепия Ольга еще прошлась фильтрами для фотоснимков, и в результате получилось не лицо, а маска. Платье при этом, которое хорошо видно в кадре, смялось и задралось.